Kılıçdaroğlu: Meral hanımı böyle korkutamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul il binasına yapılan saldırıyla korkutulamayacağını söyledi.
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Akşener’in bu şekilde korkutulamayacağını belirterek şöyle dedi: “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.”