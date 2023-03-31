Kılıçdaroğlu: Meral hanımı böyle korkutamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul il binasına yapılan saldırıyla korkutulamayacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Akşener’in bu şekilde korkutulamayacağını belirterek şöyle dedi: “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.”