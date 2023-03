Süleyman Soylu, kendini Erdoğan’a siper etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il başkanlığına silahlı saldırıyı ‘provokasyon’ olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tehditlerini hatırlatanlara sert çıktı.

Süleyman Soylu, Erdoğan’ı suçlayanlara çıkıştı. (AA)

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı bugün kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Saldırı sonrası il başkanlığına giden Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” demişti.

Akşener şunları söylemişti:

*Seçime 1,5 ay kala, Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dendi ki bana, “Bu günler iyi günlerin daha neler göreceksin”; lince uğradım. “Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan” dendi, evim basıldı.

* Velhasılı kelam bu sefer de “Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma” dendi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır.

İYİ Partililer hatırlattı

Saldırıya ilişkin görüntüleri Twitter’dan paylaşan İYİ Partililerse Erdoğan’ın ATV’deki şu açıklamasını hatırlatmıştı: “Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi (Akşener) çıkmış küçümsüyor. Sağlık bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli’nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.”

Soylu kendini siper etti

İçişleri Bakanı Soylu’ysa Twitter’dan şunları yazdı: “İYİ Parti İl binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır.”