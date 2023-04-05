YSK oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı: Yedi milyon yeni seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu.

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YSK, bu seçmenlerin üç milyon 286 bin 258’inin yurt dışında yaşadığını duyurdu. Bu arada 2019 yerel seçimlerine göre yedi milyon yeni seçmen var. 2019’da 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyordu.

Ayrıca YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların dört bin 969’u yurt dışında, 21 bin 15’iyse köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğüyse 12 Nisan’da netleşecek ve 19 Nisan’da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan’da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan’da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan’daysa İl Seçim Kurulu’na itirazları karara bağlayacak.