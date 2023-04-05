Trump 34 kez evrakta sahtecilikten hakim karşısındaydı: Ağır suçların en hafifi

EMRE ZOR

Eski ABD başkanı Donald Trump, dün ticari kayıtlarla 34 kez ‘oynadığı‘ suçlamasıyla New York Manhattan’da hakim karşısına çıktı.

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları ‘cadı avı’ olarak yorumladı. Fotoğraflar: AA

Trump, 2006’da ilişki yaşadığı öne sürülen porno yıldızı Stormy Daniels’a 2016’daki başkanlık kampanyası sırasında 130 bin dolar tutarında ‘sus payı’ ödenmesiyle ilgili soruşturuluyordu.

Trump, iddianamenin Manhattan Bölge Savcısı Alain Bragg tarafından okunduğu soruşturmayı ‘cadı avı’ olarak niteledi ve tüm suçlamaları reddetti, bir sonraki duruşmaya çıkma şartıyla salıverildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık’ta.

Ağır suçların en hafifi

Dünkü duruşma sonrasında Trump’ın hakim karşısına çıkmasına yol açan iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Cumhuriyetçi eski başkan, 2016 seçimlerinin öncesinde ve sonrasında ABD seçmenlerinden yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla New York ticari kayıtlarında 34 kez sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Ticari evrakta sahtecilik, New York eyalet yasalarına göre ‘E seviyesinde’ bir ağır suç; yani ağır suçların en hafifi.

76 yaşındaki Trump, ceza davasıyla karşı karşıya kalan ve mahkemeye çıkarılan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

‘Yasalar önünde eşitliği sağlamak sorumluluğumuz’

Halk oyuyla seçilen Demokrat Savcı Bragg, duruşmanın ardından ‘‘Manhattan ülkemizdeki ticari pazarın kalbi. New York’taki işletmelerin suçlarını örtbas etmek için evrakta sahtecilik yapmasına izin veremeyiz. Bu makamın geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük sorumluluğu yasalar önünde herkesin eşitliğini sağlamaktır’’ dedi ve ekledi: ‘‘Ne kadar zengin ya da güçlü olursanız olun bu Amerikan prensibini değiştiremezsiniz.’’

Kapıcıya sus payı

İddianameye göre Trump, Daniels’a ‘sus payı’ ödenmesinin yanısıra şirketi aracılığıyla iki farklı kişiye daha ‘sus payı’ ödemekle ve 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerine ve ifadelerine göre Trump, Ağustos 2015’ten Aralık 2017’ye kadar üstünü örttüğü bir dizi hukuka aykırı ödeme yaptı.

Trump’ın, eski avukatı Michael Dean Cohen aracılığıyla kendisinin ‘evlilik dışı bir çocuğu bulunduğuna dair bilgi sahibi olan’ Trump Tower’ın kapıcısına 30 bin dolar ödediği öne sürülüyor.

İddianamedeki bir başka evrakta sahtecilik suçlaması ise aynı avukatı aracılığıyla Trump’la seks ilişkisini anlatacağını söyleyen Fransız Playboy dergisinde model Karen McDougal’a ödenen 150 bin dolar.

Soruşturmayı yürüten Savcı Bragg, Trump’ın bu ödemeleri hukuka aykırı şekilde şirketinden gider olarak düştüğünü öne sürdü.

Kabul etmiyor

Ancak Trump seks ilişkisi ve evrakta sahtecilik iddialarını reddederek kendisinin siyasi bir ‘cadı avı’nın kurbanı olduğunu yineledi.

Ayrıca kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan ‘‘Radikal solcular adalet sistemini kriminalize etti. ABD’de bu olamaz!’’ paylaşımında bulundu.

Mar-a-Lago’da destekçilerine seslendi

Oturumun ardından Florida’daki malikanesine uçan Trump, destekçilerine seslenerek hakkındaki suçlamalara ilişkin “ABD’de bunun yaşanacağını düşünemezdim. İşlediğim tek suç ülkemizi yok etmek isteyenlerle korkusuzca savaşmak oldu. Bizi sandıkta yenemedikleri için yasalarla yenmeye çalışıyorlar” dedi.

Medya: haber değeri yok

Destekçileri dün akşam Florida’da Trump’ı dinlemek için toplandı

Ancak medyanın büyük bölümü Trump’ın canlı konuşmasını ya kesti ya da hiç vermedi.

MSNBC televizyonunda sunucu Rachel Maddow, Trump’ın konuşmasının tamamını yayınlamak yerine haber değeri taşıyan kısımları verdiklerini belirtti: “Kendi kafasında yarattığı düşmanlara karşı aynı yalanları ve iddiaları tekrarladığı bir kampanya konuşmasından ibaret. Burada haber değeri taşıyan bir unsur görmüyoruz. Bir kanal olarak doğru olmayan şeyleri yayınlamanın bir bedeli var.”