Trump bir ilki başardı: ‘Porno yıldızına sus payı’ndan cezai suçlamayla karşı karşıya

Eski ABD başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı ödemekle suçlanacak.

Başkanlık için yeniden adaylığını koyan Trump cezai suçlamayla karşı karşıya kalan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Stormy Daniels ve Donald Trump… Fotoğraf: Reuters

New York Manhattan’da büyük jüri, aylardır Daniels’a yapılan yaklaşık 130 bin dolarlık ödemeye ilişkin kanıtları değerlendiriyordu. 2016 seçim kampanyası döneminde yapılan ödemenin Daniels’ın Trump ile 2006’da yaşadığı birliktelik hakkında ‘sessizliğini satın almak’ amacıyla yapıldığı öne sürülüyordu.

Durum, Daniels’ın o yıl medyayla temasa geçip yaşananları para karrşlığında anlatmak istediğini söylemesinin ardından ortaya çıkmıştı.

Trump’ın pazartesi günü mahkemeye çıkması ve suçlamaların yüzüne karşı okunması bekleniyor.

CNN’de dün yer alan bir habere göre Trump 30’dan fazla ticari dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.

İddianamenin gizli tutulması nedeniyle suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.

‘Tamamen masum’ olduğunu söyleyen Trump 2024 için başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı ve soruşturmayı yürüten Demokrat Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg’i, kendisinin seçilme şansını azaltmaya çalışmakla suçladı.

Trump “Bu, tarihte bugüne kadar görülmüş en büyük siyasi zulüm ve seçime müdahaledir” dedi.

Beyaz Saray açıklama yapmazken, Demokratlar Trump’ın yasalar karşısında dokunulmaz olmadığını ifade ediyor.