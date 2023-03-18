Trump’ın avukatı ‘gizli belgeler’ soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın malikanesinden çıkan ‘gizli belgeler’ ile ilgili avukatının ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Federal bir yargıç, Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait gizli belgelerle ilgili avukatı Evan Corcoran’ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdı.

Avukatların, müvekkillerinin ‘suç işleme niyetinde olduğunu bildikleri’ durumlara binaen, avukat-müvekkil gizliliği ilkesinin uygulanmaması çerçevesinde Corcoran’ın çağrıldığı belirtiliyor.

Trump hakkındaki yürütülen ‘gizli belgeler’ ve ‘6 Ocak kongre baskını’ soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında gizli belgeler soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, hakkında devam eden soruşturmaları siyasi olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken Trump, 15 Kasım gecesi, Mar-a-Lago malikanesinde 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.