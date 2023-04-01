Trump, juri tarafından suçlu bulundu: New York’ta güvenlik önlemleri artırıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın, porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişki sonrası ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlanmasının ardından New York’ta güvenlik önlemleri artırıldı. Trump’ın 4 Nisan’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Trump’ın hakkında suçlamalar için 4 Nisan’da mahkemeye çıkması bekleniyor

New York Polis Departmanı’nda (NYPD) bütün memurlar, rütbesine bakılmaksızın dünden itibaren göreve çağırılırken, Manhattan ceza mahkemesi, Bölge Savcılığı Ofisi ve Manhattan 5. Cadde’de bulunan Trump Tower önü polis bariyerleri ile çevrildi.

Trump Tower’ın önünde Trump karşıtı gruplar “Trump’a hapishane elbiseleri giydirin” şeklinde pankartlar taşırken, Trump destekçisi kişiler de ABD bayrağı açarak Trump’ı soruşturanları yolsuzlukla suçladı.

Ne olmuştu?

New York Manhattan’da büyük jüri, aylardır Daniels’a yapılan yaklaşık 130 bin dolarlık ödemeye ilişkin kanıtları değerlendiriyordu. 2016 seçim kampanyası döneminde yapılan ödemenin Daniels’ın Trump ile 2006’da yaşadığı birliktelik hakkında ‘sessizliğini satın almak’ amacıyla yapıldığı öne sürülüyordu.

Durum, Daniels’ın o yıl medyayla temasa geçip yaşananları para karşlığında anlatmak istediğini söylemesinin ardından ortaya çıkmıştı.

Trump 30’dan fazla ticari dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.

İddianamenin gizli tutulması nedeniyle suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.

‘Tamamen masum’ olduğunu söyleyen Trump 2024 için başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı ve soruşturmayı yürüten Demokrat Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg’i, kendisinin seçilme şansını azaltmaya çalışmakla suçladı.

Trump, 18 Mart’ta, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, önceki gün jürinin hakkında verdiği suçlanma kararını ‘siyasi’ olarak nitelemiş ve bunun ‘seçimlere müdahale’ olduğunu savunmuştu.