ABD’de bir ilk: Trump resmen gözaltında 

EMRE ZOR

Eski ABD başkanı Donald Trump, ticari kayıtlarla oynadığı suçlamasıyla hakim karşısında.

Trump, öğlen saatlerinde New York Manhattan’daki mahkeme salonuna geldi ve gözaltına alındı.

Mahkemede Trump, bir dönem ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels’a ‘sus payı’ ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif etmekle suçlanacak.

İddianame Manhattan Bölge Savcısı Alain Braig tarafından okunduktan sonra Trump’ın serbest bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hakim karşısındaki ilk başkan

Trump, bir ceza davasında hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak tarihe geçti. Trump’ın duruşma için tekrar hakim karşısına çıkmasına ise aylar var.

Polis, mahkeme civarındaki sokak ve caddeleri trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahkeme binasının çevresi insan kaynıyor.

2016 başkanlık kampanyası döneminde, Daniels’a Trump’la yaşadığı birlikteliği saklı tutması şartıyla ‘sus payı’ olarak 130 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı yürüten Alain Braig ve büyük jüri aylardır Daniels’a ödenen 130 bin dolara ilişkin kanıtları inceliyordu.

Trump Demokrat Partili Braig’in soruşturmasını ‘cadı avı’ olarak nitelemişti.

‘Beni tutuklayacaklar’

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan soruşturma boyunca destekçilerine çağrılarda bulunan Trump, mahkemeye çıkmadan önce de ‘‘Manhattan’daki mahkemeye gidiyorum. Çok sürreal geliyor. İnanılmaz, beni tutuklayacaklar. Bunun ABD’de yaşandığına inanamıyorum’’ paylaşımında bulundu.

2024 seçimlerine adaylığını koyan Cumhuriyetçi Trump, daha önce de Truth Social’a ‘‘Tutuklanacağım’’ yazmıştı. Trump, davanın ‘siyasi’ olduğunu vurgularken destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu: ‘‘Davayı protesto edin, ülkemizi geri alın!’’

Eski ABD başkanı, suçlamalarla sonuçlanabilecek başka soruşturmalarla da karşı karşıya. 2020 başkanlık seçim yenilgisinden sonra destekçilerini kongre baskınına kışkırtması ve malikanesinde bulunan gizli belgelere ilişkin federal soruşturmalar sürüyor.