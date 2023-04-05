ABD’li bankanın dolar/TL için seçim senaryosu: İki ihtimalde de artacak

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 14 Mayıs seçimlerini kim kazanırsa kazansın ilk aşamada dolar/TL için artış öngördü.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcıların ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizlerini yayınlamaya devam ediyor.

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Türkiye’de seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirmesi durumunda dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngörmüştü. Seçim sonucunda geleneksel ekonomi politikalarına dönüş halindeyse dolar için yıl sonu 20 TL tahmini yapılmıştı.

Morgan Stanley analizinde de seçim sonrası her iki ihtimal için de dolar/TL’nin yükseleceği öngörüsü paylaşıldı.

İktidar kazanırsa

Buna göre cumhurbaşkanlığı ve meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda dolar/TL haziranda hızlıca 25 seviyesine yükselecek ve seneyi 27 TL seviyesinden kapatacak. AKP ve Erdoğan’ın zaferindeyse dolar/TL ilk etapta yatak bir şekilde yükselecek ancak seneyi yine 27 TL seviyesinden kapatacak.

Raporda hükümetin politikalarının enflasyonda yukarı yönlü bir hareketle ve yeni bir makro politika çerçevesi getirilene kadar 2024’te gerçekleşecek bir resesyonla sonuçlanacağı tahmini paylaşıldı.

Muhalefet kazanırsa

Muhalefetin kazanması durumundaysa ilk etapta dolar/TL’de 24’e varan bir artış bekleniyor. Daha sonra artış hızı yavaşlayacak ve 2023 sonu seviye 25 TL olacak.

Raporda muhalefetin kazanması halinde üç çeyreklik daralmanın ardından 2024 ikinci yarısından sonra hızlı bir toparlanma öngörüldü.