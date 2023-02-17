Dev banka: Erdoğan seçilirse dolar 36’ya çıkabilir

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Türkiye’de seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazanır ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirirse dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngördü.

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İktidar, faiz indirimleri sürecinde ekonomide genel kabul görmüş ‘ortodoks‘ politikaları bir kenara koyarak, ‘heterodoks’ politikalara geçtiğini açıklamıştı. Bu durum enflasyon ve dövizde yeni rekorlar getirdi. Diğer yandan büyüme ve diğer göstergelerde de iyileşme sağlanamadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bu politikaları ne denli desteklediğini ”Bu can bu tende oldukça iddiayla söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon netice” diye anlatmıştı. Uluslararası kurumlar, faiz indirimlerinde ısrarcı olan Erdoğan’ın yönlendirmesinde hareket eden Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta da faiz indireceğini öngörüyor.

Ancak enflasyonun baz etkisiyle yıllık olarak azalıp aylık arttığı ve dövizin baskılandığı bu durum riskleri artırıyor.

‘Yüzde 50-50’

‘Türkiye’nin belirsiz seçimi’ başlığıyla 16 Şubat’ta Standard Chartered ekonomistleri Geoff Kendrick ve Farooq Pasha’nın imzasıyla yayımlanan raporda da bu risklere işaret edildi.

Buna göre raporda, seçim sonucunda ortodoks politikalara dönüş halinde dolar için yıl sonu 20 TL tahmini yapıldı. Mevcut politikaların devamı halinde dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngörüldü. Kurumun yıl sonu için tahmini bu iki tahminin orta noktası olan 28 seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg’e göre raporda şunlar söylendi: “Seçim sonrasında mevcut yönetimin devam etmesi büyüme politikalarının sürmesi anlamına gelebilir. Yıl sonu dolar/TL tahminimiz – Erdoğan’ın yeniden kazandığı ve kazanamadığı – iki farklı seçim sonucu tahminlerimizin orta noktası olan 28 seviyesinde bulunuyor. Bu, bizim şu anda seçim senaryoları için yüzde 50-50 olasılık gördüğümüz mevcut görüşümüzü yansıtıyor.”

Dolar/TL saat 16:27 itibariyle 18,87’den işlem görüyor.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir süre sabit tutmuştu.

Merkez Bankası daha sonra, yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen ekonomik aktivitede yavaşlamayı gerekçe gösterip ağustosta 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

Kasımda da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Faiz indirimlerinin başladığı Eylül 2021’den bu yana dolar/TL yüzde 126 yükselerek, 8,32’den 18,87’ye kadar çıktı.