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Yaramazlara biraz batar!

Nebati: Ortodoks politikaları kenara koyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Biz ortodoks (genel kabul görmüş) politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks” dedi.

Ankara’da MÜSİAD toplantısında konuşan Nebati özetle şunları söyledi:


*Uluslararası konjonktüre uygun şekilde, maliye ve para politikasını birlikte yürüterek, bütçe disiplininden taviz vermeden yola devam edeceğiz.

*Türkiye rolünü öncü bir rol olarak belirledi, birinin çizdiği patika değil.

*Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var.

*Finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz, bitiriyoruz; çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı, kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

*Kur korumalı TL hesabı her gün güncelleniyor, dün itibariyle 91,5 milyar TL’ye ulaştı.

*Önümüzdeki dönemde önceliklerimiz, gelire endeksli senetler ihraç edilecek.

*Öncelikli sektör kredilendirme programı yapılacak; sonra havacılık, savunma, ilaç, tarım, turizm sektörlerine önceliği vereceğiz.

*Aralık ayının yüksek enflasyon kamburu duruyor, yüksek enflasyonla mücadeleyi açık yüreklilikle yapmamız lazım.

*Dünyada enflasyon artık bir gerçek, enflasyon sadece Türkiye’de varmış gibi planlama yapmak doğru değil.

*Bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyon ile mücadeleyi en kararlı şekilde devam ettireceğiz. 

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