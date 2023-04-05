AKP’liler Meral Akşener’in üslubunu beğenmedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin il binasının kurşunlanmasına tepki göstermek için Meclis kürsüsünde mermileri göstererek açıklama yapmasını hedef aldı.

Meral Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nda kurşunları gösterdi. (AA)

Akşener, bugün grup toplantısınada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkındaki tehditleri ve il binasının kurşunlanmasını hatırlatarak, elindeki kurşunları gösterdi. Daha sonraki konuşmasında, masadaki kurşunları alıp yere atarak, partililerine seslenmişti:

“Tüm bunlara, göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan, gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı haykırmak için 40’tan 41 bin olacaksınız söz mü?”

Ayağa kalkıp alkışlamaya ve ıslık çalmaya başlayan partililer hep bir ağızdan “Söz” diye yanıt vermişti.

Akşener’in bu açıklaması AKP’liler’in hedefinde.

Şentop yaptığı açıklamada, “Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır” derken AKP Sözcüsü şunları söyledi: “Bugünkü açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza saldırı altında başka şeyleri örtbas etme çabasıdır. Bu Meclis, sağa sola mermi fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak Meclis değildir. Üslup konusunda hassasiyet isteyenin, kendi üslubuna dikkat etmesinde fayda var.”