AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘AFAD’ın güvenirliği yeniden tesis edilsin’ önerisine ret

İYİ Parti’nin, ‘AFAD’ın güvenilirliğin yeniden tesis edilmesi’ önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, Kızılay’da olduğu gibi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD) da tartışmaya açmıştı. Halk, kurumların görevlerini yerine getiremediğine ve içlerinin boşaldığına dikkat çekiyor. İYİ Parti, güvenin yeniden tesis edilmesi için Meclis Genel Kurulu’na önerge verdi.

ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Depremlerle ülkemiz insan kaybı açısından dünyada maalesef üçüncü, etkilenen insan sayısı açısındansa sekizinci sıradadır” dedi.

Yokuş’un konuşmasının devamında şunları dedi:

“AFAD diye bir kurumumuz var. En son bütçesini 4 milyon lira eksiltmişiz. Yani Türkiye’nin bütçesi bir yıl içinde neredeyse yüzde yüz büyümüş ama AFAD’ın bütçesini yüzde 33 oranında düşürelim demişsiniz.

Niye düşürdünüz? Burası deprem ülkesi her yanımız felaketlerle dolu. AFAD sayenizde depremin altında kaldı. Bu yaptıklarınızdan dolayı hiç mi vicdan azabı çekmiyorsunuz?

Çekmiyorsunuz çünkü; ‘kader planı’ diyerek, kadere sığınarak kendinizi kurtarıyorsunuz. Belki bugün burada kurtarabilirsiniz ama Hakk’ın huzurunda kurtulmanız çok zor.

AFAD’la ilgili İçişleri bakanımız var. Diyor ki; ‘Bizim hazırlığımız hep İstanbul depremineydi.’ Dünyanın neresinde olursa olsun, hele çağdaş toplumlarda, batı toplumlarında böyle söyleyen bir bakan bir gün orada oturamaz.

Ama sizin her bakanınızın bu tip maalesef sözleri sizi hiç acıtmıyor. Aynı şahıs AFAD’ı Ak Parti’nin arka bahçesi haline çevirmiş, bakanlığı çevirdiği gibi.

Buna şaşırmıyoruz, 21 yıllık Ak Parti iktidarının tek özelliği, en önemli özelliği bu. Kıyamet oldunuz. Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da Türk milletinin kıyameti oldunuz.”

CHP ve HDP milletvekilleri de AFAD’ın yetersizliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından İYİ Parti’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.