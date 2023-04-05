İTÜ’de cumhurbaşkanı kararnamesini ‘izinsiz’ eleştiren bölümün başkanı görevden alındı

6 Şubat depremlerinden sonra yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bildiri yayınlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü hakkında soruşturma açıldı. Bölüm başkanı görevden alındı.

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İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bölüm, ‘Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin bildirisini 28 Mart’ta sitesinde yayınladı.

Bildiride, 6 Şubat depremlerinden sonra yayınlanan ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ bilim ve mesleki birikimi göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bildirinin ses getirmesinden sonra 31 Mart’ta, bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından ‘hukuki veya teknik şartlar’ gereğince erişime engellendi. Site yaklaşık dört saat kapalı kaldı.

Dün de sosyal medyada, şehir ve bölge planlama bölümü başkanının görevden alındığı dile getirildi.

Diken, bölüm öğretim üyelerine ulaşarak bölüm başkanının görevden alındığını doğruladı. Diken ayrıca soruşturma ve görevden alma gerekçesine ulaştı.

Buna göre üniversite rektörlüğü, söz konusu bildirinin internet sitesinde ‘izinsiz bir şekilde’ yayınlanmasını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Dekanlık da soruşturmaya istinaden bölüm başkanını görevden aldı.