İTÜ akademisyenleri kararnameye tepki gösterince bölüm sitesi kapatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) şehir ve bölge planlama bölümü, 6 Şubat depremlerinden sonra yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bildiri yayımlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine bölümün sitesi erişime engellendi. Tepkilerden sonra site yeniden erişime açıldı.

Fotoğraf: AA

İTÜ mimarlık fakültesi, şehir ve bölge planlama bölümü, parçası olduğu ‘Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin bildirisini 28 Mart’ta bölümün sitesinde yayımladı.

Bildiride, 6 Şubat depremlerinden sonra yayınlanan ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tepki gösterdi.

Açıklamada kararnamenin depremden dolayı ortaya çıkan barınma ihtiyacına hemen yanıt verme amacına sahip olduğu dile getirilirken, kararnamenin bu yanıyla şehir ve bölge planlama biliminin ve mesleğinin birikimlerini göz ardı ettiği belirtildi.

Ayrıca, kararnamenin orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Bildirinin ses getirmesinden sonra dün, bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından ‘hukuki veya teknik şartlar’ gereğince erişime engellendi.

Yaklaşık dört saat kapalı duran site, sosyal medyadaki tepkilerden sonra yeniden erişime açıldı.

İTU Sehir ve Bolge Planlama Bolumu web sayfasi erisimi yasaklanmis. pic.twitter.com/x51y46Ucsa — Kerem Y. Arslanlı (@arslanli) March 31, 2023

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinin deprem sonrası planlanan yapılaşma hakkında yayınladıkları ortak itiraz bildirisinin ardından bölümün web sayfasını erişime yasaklamışlar 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PjWouuMkU3 — can gurses (@canitti) March 31, 2023

Akademisyenliğin gereğini yerine getiren İTÜ'lü meslektaşlarımızı kutluyoruz, akademi tarihine bu şekilde geçmeyi seçen kayyumlara da acıyoruz. https://t.co/qdsnFTjyPF — Cem Say (@say_cem) March 31, 2023

İTÜ, konuyla ilgili açıklama yapmadı.