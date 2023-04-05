EYT’lilerin ilk maaşları ödenmeye başlandı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri başladı.

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EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle iki milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.

Bu kapsamda şu ana kadar 1.5 milyon EYT’li emeklilik için başvuru yaptı. NTV’nin haberine göre emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.

Mevzuata göre martta başvuranlar aslında 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

EYT nedir, ‘EYT mağduru’ kime denir?

Türkiye’de 8 Eylül 1999 tarihine kadar emekli olmak için kadınlarda 20 yıl, erkeklerdeyse 25 yıl sigortalılık süresi yeterliydi. Erkeklerde buna ilave olarak 5 bin gün prim şartı vardı. Yani 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın 38’de, 18’de çalışmaya başlayan bir erkek de 43 yaşında emekli olabiliyordu.

1999’da yürürlüğe giren kanunla kadınlarda emeklilik yaşı 58’e, erkeklerdeyse 60’a çıkarıldı. İşte bu yüzden, gerekli olan gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş sınırına takılanlara ‘EYT’li’ veya ‘EYT mağduru’ dendi.

EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak. Herhangi bir yaş sınırının yer almadığı düzenlemede, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanların aylık alabileceği belirtildi.