Emekli bayram ikramiyesine seçim zammı

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltildi.

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2018’den beri emeklilere yılda iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ancak yüksek enflasyona rağmen, ikramiyeye kayda değer bir zam yapılmamıştı.

2018’de 1000 lira olarak başlayan ikramiye geçen sene yüzde 10 zamla 1100 liraya çıkarılmıştı. Tüketici fiyatlarıysa Ocak 2018-Ocak 2023 arasında resmi verilere göre yüzde 363 arttı.

14 Mayıs seçimleri öncesi anketlerde geride görünen AKP, kesenin ağzını son dönemde iyice açtı. Son olarak en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Son olarak AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyesinin 2 bin lira olarak ödeneceğini açıkladı.