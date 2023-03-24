En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran düzenleme Meclis başkanlığına sunuldu. Emekli maaşı 7 bin 500 liranın üstündekilere zam yok.

Emeklilik maaşı hakkındaki düzenleme Meclis’e sunuldu. (AA)

İktidar seçime giderken kesenin ağzını açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce canlı yayında emekli maaşlarına yeni düzenleme geleceğini duyurmuştu.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi bugün TBMM başkanlığına sunuldu.

Mevcut emekli maaşlarının bu oranlara göre düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin akılda kalan sorularaysa AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yanıt verdi.

Elitaş, şunları kaydetti: “En düşük emekli aylığı alanların maaşı sayın cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. Bundan hem Bağkurlular hem de SGK’lılar yararlanacak. EYT kapsamındakiler de bundan yararlanacak. 11 milyona yakın emekli bundan faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liralık artıştan faydalanacak. Diğerleri 7 bin 500 liranın altıda kim varsa 7 bin 500 liraya çıkarılacak. Üstündeki maaşlar aynı kalacak.”