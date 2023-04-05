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Yaramazlara biraz batar!

İSKİ’den Sazlıdere Barajı açıklaması: Atık madde suya karışmadı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sazlıdere Barajı bölgesine dökülen atık maddenin baraj gölündeki suya karışmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

İSKİ’den paylaşılan yazılı açıklamada, Sazlıdere Barajı sınırları içerisinde göl kenarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından alüminyum demir cüruf malzeme döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.


İSKİ ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda numuneler alınarak olayı gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Atık malzeme, İSTAÇ ekipleri tarafından bertaraf tesisine taşınarak imha edilecektir. Atılan atık maddenin baraj gölümüzdeki suya karışması söz konusu değildir. Öte yandan, barajlardan ve regülatörlerden temin edilen su, arıtma tesislerinde işlemden geçirildikten sonra şebekeye verilmektedir. Ayrıca bölgede tespit edilen atık madde, mevcut su kaynağına zarar verecek seviyede değildir. Her zaman standartlara uygun olarak şebekeye verilen suyumuzu abonelerimiz tüm insani ihtiyaçları için güvenle kullanabilirler.”

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