RTÜK yine boş geçmedi: Üç kanala ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV, Halk TV ve Tele 1’e para cezası kesti.

Emre Kongar, Gülbin Tosun, Ayşegül Arslan. (YouTube)

CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Fox TV’ye Gülbin Tosun’un, Halk TV’ye Ayşenur Aslan’ın, Tele 1’e Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın ifadeleri nedeniyle ceza kesildiğini yazdı.

Taşçı’nın paylaşımları şöyle:

*RTÜK, sunucu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik ‘Okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın’ anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan ‘tarafsız’, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

*RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası ‘can pazarında vinç ticareti’ haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten yüzde 3 para cezası verdi.

*Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa belediyesinin yurt dışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de yüzde 3 para cezası verdi…