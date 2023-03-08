TGC, RTÜK’e hatırlattı: Gazetecilerin görevi iktidarı memnun etmek değil

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), iktidarın deprem yönetiminin eleştirildiği kanallara ceza kesmesine tepki gösterdi.

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

RTÜK, çoğu deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere iki hafta önce televizyonlara 7 milyon 990 bin lira ceza kesmişti.

RTÜK bu defa yine aynı gerekçelerle Flash Haber ve Habertürk’e cezalar verdi.

Bu duruma tepki gösteren TGC, şunları kaydetti: “Yurttaşların seçime giderken bilgilenmesi ve tercihlerini yapabilmesi için habere özgürce erişimi olmalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK kamusal meselelerin tartışılmasını para ve yayın durdurma cezalarıyla engellemeye çalışmaktadır. RTÜK Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne uygun kararlar almalı, haberin serbest dolaşımına saygı göstermeli, yasaların önüne geçen para ve yayın durdurma cezalarından vazgeçmelidir.”