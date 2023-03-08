RTÜK, deprem cezalarına devam ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iktidarın deprem yönetiminin eleştirildiği kanallara ceza kesti.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

RTÜK, çoğu deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere iki hafta önce televizyonlara 7 milyon 990 bin lira ceza kesmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurulun bu hafta iki kanala daha ceza kestiğini duyurdu:

*İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından ‘takdiri ilahi’ diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı’nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile üç kez de program durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.

*RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı.

Taşçı, “Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu” diye yazdı.