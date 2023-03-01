Çoğu deprem yayınları: RTÜK’ten bir haftada 8 milyon lira ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı’nın aktardığına göre çoğu deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere, RTÜK’ün geçen hafta televizyonlara kestiği cezaların parasal karşılığı 7 milyon 990 bin lira.

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RTÜK, geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayınları nedeniyle Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e yaptırım kararı almıştı. Taşcı, Halk TV’ye ve TELE 1’e yüzde 5 idari para cezasıyla beş kez program durdurma cezası, Fox TV’yeyse yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıklamıştı.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun geçen hafta televizyonlara kestiği cezaların mali boyutunu Twitter’dan açıkladı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘eksiklikler, aksaklıklar oldu’ diyerek ‘helallik’ istediği (çoğu) deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere, RTÜK’ün televizyonlara kestiği cezaların parasal karşılığı netleşti; 7 milyon 990 bin lira. Bu tutum, seçim sürecinde yaşanacakların işaret fişeği.”