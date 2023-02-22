RTÜK yine ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV ve Tele 1’e program durdurma ve para cezası, FOX’a da para cezası verdi.

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Depremleri öncesi ve sonrasına dair ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter’dan ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren televizyon kanallarına ceza için toplanan kurulun kararlarını paylaştı.

Buna göre RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın ‘deprem bölgesinden katıldığı yayın’ nedeniyle Halk TV’ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın ’18 Dakika’ programında ‘depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi’ nedeniyle de Tele 1’e yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası verdi.

FOX’ta ‘Orta Sayfa’ ile Halk TV’de Halk Meydanı programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten yüzde 3’er para cezası verildi.

Taşçı’nın aktardığına göre tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı.

RTÜK üyesi ayrıca Fatih Altaylı’nın Habertürk’te RTÜK’ten gelen talimatla deprem yardım kampanyasının engellendiğini açıkladığı programla ilgili raporun ‘sıradışı biçimde geri çekildiğini’ yazdı: “Aklı selim galip geldiyse güzel, umarız daha ağır ceza hazırlığının habercisi değildir.”