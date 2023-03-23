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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK üyesi Taşçı: Show TV’ye verilen ceza TRT’ye neden verilmiyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, TRT’de yayımlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisinde yer alan kadına karşı şiddet sahnesini paylaşarak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ‘Show TV’ye verilen cezanın neden TRT’ye verilmediğini’ sordu.

Kızılcık Şerbeti – Yürek Çıkmazı

RTÜK, Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet‘ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.


RTÜK üyesi İlhan Taşçı, benzer sahnelerin TRT’de yayımlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisinde de yer aldığını belirterek, Show TV’ye verilen kararın neden TRT’ye verilmediğini sordu.

Twitter hesabından Yürek Çıkmazı dizisindeki kadına karşı şiddet sahnesinin yer aldığı videoyu paylaşan Taşçı, sorularını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönlendirdi:

“Dün üst kurulda kadına karşı şiddetten Show TV’ye yasa uyarınca verilebilecek en ağır tarihi cezayı verdiren RTÜK başkanına tekrar soruyorum. Bu görüntüler için TRT’ye neden rapor yazılmıyor? Neden kurul gündemine gelmiyor? Yoksa bu görüntülerde sorun yok mu!? Cevap bekliyorum…”

Ne olmuştu?

Show TV’de yayımlanan, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı dizinin 18’inci bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema‘ karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki göstermişti.

İzleyiciler, benzer tepkiyi TRT ekranlarında yayımlanan, başrollerini Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı ‘Yürek Çıkmazı’ adlı diziye de göstermişti.

Dizinin 13’üncü bölümünde Yılmaz karakterinin torunu Seray’ı demir sopayla dövdüğü sahne sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

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RTÜK’ten, Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

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