İmamoğlu, 23 maddeyle yanıtladı: Neler dediler neler…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidardan gelen ‘icraat’ eleştirilerine 23 maddede yanıt verdi.

Fotoğraf: İBB

İktidara yakın medyanın, muhalefette en çok hedef aldığı isimlerden birisi İmamoğlu. İBB başkanı, daha önce ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sık sık hedefi oluyor.

İki gün önce Bağcılar’da iftar programında konuşan Erdoğan, “İstanbul’a hizmet varken ‘turist Ömer’ misali sağda-solda dolaşıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar” demişti.

Aynı zamanda millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İmamoğlu, iktidarın bu söylemlerine ‘Allah aşkına neler dediler neler’ notunu düşerek 23 maddede yanıt verdi: