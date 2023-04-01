İmamoğlu: Millet, seçimde bir avuç insana farklı olmadıklarını hatırlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Mayıs sabahına kimsenin kaybetmek duygusuyla uyanmayacağını belirterek, “Devleti kendilerininmiş zanneden bir avuç insan da yeni hayatlarına adım atacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu (AA)

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Yenikapı’da düzenlenen iftara, İmamoğlu’yla beraber millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve millet ittifakı bileşeni partilerin İstanbul İl Başkanları katıldı.

ANKA’nın haberine göre burada konuşan İmamoğlu, “Bu yolun sonunda bütün farklılıklarımızla hep beraber kardeşçe yaşamaktan başka bir gaye yoktur” dedi.

Milletin sandıktan çıkan iradesini, bir zafer ya da yenilgi gibi görmeyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebeple 15 Mayıs sabahına bu ülkede kimse kaybetmek duygusuyla uyanmayacak. Kimse seçim kazandığı için zafer yaşadığı hissine kapılmayacak. Hepimiz, milletin iradesinin tertemiz tecelli etmesinin huzuru ile yeni hayatlarımıza adım atacağız. Milletin iradesinin kendilerine ipotekli olduğu zehabına kapılmış, devleti kendilerininmiş zanneden bir avuç insan da yeni hayatlarına adım atacak. Onlar da bu ülkedeki herkes gibi eşit ve imtiyazsız yaşamayı öğrenecekler. Herhangi bir vatandaştan farksız olduklarını ne yazık ki unutmuşlardı. Bu millet onlara hatırlatacak.“