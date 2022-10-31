Akşam Postası / 31 Ekim 2022

Erdoğan, ‘anayasa’ niyetini tekrarladı, yine LGBTİ+’ları hedef aldı

Müftülerle toplantında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, LGBTİ+ bireyleri hedef alarak yeniden Anayasa’da değişiklik çağrısı yaparken, Diyanet’in dört-altı yaş grubu çocuklar için açtığı Kuran kurslarını savundu.

SPK’da görevden almalar Kılıçdaroğlu’na yetmedi: Milletten ne çalındığı belirlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki (SPK) görevden almaların yetmeyeceğini belirterek ”Manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir” dedi.

Savcılığın CHP mesaisi: Başarır’ın ardından Özkoç hakkında da fezleke

Ankara başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya paylaşımınlarını gerekçe göstererek CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret‘ ve ‘tehdit‘ iddiasıyla fezleke düzenledi.

Osman Kavala: Kurgu inandırıcı olsun diye hapiste tutuluyorum

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala, tutuklanma sürecine ilişkin olarak somut delil olmadığı için Soros ismi kullanılarak bir kurgu oluşturulduğunu söyledi. Kavala, “Sanırım bu mantık dışı kurguya inandırıcılık kazandırmak için benim cezaevinden çıkmamam gerekli görülüyor” dedi.

Beyoğlu’nun simgesi Lebon Pastanesi kapandı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Lebon Pastanesi, mülk sahibinin istediği 10 bin dolar (yaklaşık 185 bin TL) kira bedelini ödeyemediği için kepenklerini kapattı.

Hulusi Akar, Özcan Alper’i hedef alan Burak Haktanır’la bir araya gelecek: Tavrını takdir ettim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ödülünü iktidarın hedef göstermesiyle tutuklanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Financı’ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper’i hedef alan oyuncu Burak Haktanır’la bir araya gelecek.

AA anketi: Enflasyon ekimde yüzde 85’i aşacak, yıl sonu beklentisi yüzde 73

Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artarak yıllık 85,51’e ulaşmasını bekliyor.

Ticaret bakanı: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2019’dan bu yana sürekli artan enflasyonun son dönem hariç tutulunca yüzde 8-9 olduğunu söyledi.

İş Bankası müdürü isyan bayrağını açtı: Merkez Bankası’na yüklendi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası’nın getirdiği düzenlemeler nedeniyle bankacılık sektörünün ‘yeni ekonomi modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek hale geldiğini söyledi.

AKP’li Birinci, 29 Ekim konuşması gündem olan TRT spikeri için ‘gereğini yapmış’

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, TRT Spikeri Deniz Demir‘in Cumhuriyet Bayramı sözleri nedeniyle görevden alınması hakkında “Gereği yapıldı” dedi.

Yıkım ekiplerinin girdiği Kemer Country’de yürütmeyi durdurma kararı

Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country’ye polis eşliğinde yıkım ekibi geldi.

Enver Aysever Tele1’den ayrıldı

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, Tele1’den ayrıldığını duyurdu. Aysever’in ‘Gündeme Not’ ve ‘Ayrıntılar’ adlı programları ay sonu itibarıyla yayından kaldırıldı.

Avro bölgesinde enflasyon yüzde 10,7’yle 25 yılın zirvesinde

Avro bölgesinde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7’ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Güney Kore’de bir haftalık yas ilan edildi: Cadılar Bayramı izdihamında 154 ölü, 149 yaralı

Güney Kore’de Cumartesi akşamı Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen 154 kişinin öldüğü 33’ü ağır 149 kişinin yaralandığı izdiham nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi. Ölenler arasında 14 farklı ülkenin en az 26 vatandaşı bulunuyor.

Elon Musk, Twitter’da mavi tik için aylık 20 dolar isteyecek

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, hesapların onaylanmış olduğunu gösteren mavi tiki parayla satmayı planlıyor.