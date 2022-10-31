Beyoğlu’nun simgesi Lebon Pastanesi kapandı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Lebon Pastanesi, mülk sahibinin istediği 10 bin dolar (yaklaşık 185 bin TL) kira bedelini ödeyemediği için kepenklerini kapattı.

1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985’te Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak Beyoğlu’nda 37 yıldır hizmet veren tarihi Lebon Pastanesi, 42 bin 500 lira olan kira bedelinin 10 bin dolara yükselmesiyle Cumhuriyet’in 99’uncu yılında 29 Ekim’de kepenklerini son kez kapattı.

DHA’ya konuşan pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, Lebon’un Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesi olduğunu söyledi: “Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Lebon’da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 elemanımız vardı, işsiz kalacaklar. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım.”