Enver Aysever Tele1’den ayrıldı

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, Tele1’den ayrıldığını duyurdu. Aysever’in ‘Gündeme Not’ ve ‘Ayrıntılar’ adlı programları ay sonu itibarıyla yayından kaldırıldı.

Tele1’de hafta içi her gün 11.00-13.00 arasında ‘Gündeme Not’ ve her salı saat 21.00’de ‘Ayrıntılar’ programlarıyla ekrana gelen Enver Aysever, programlarına son verdiğini bildirdi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımla Tele1’le yollarını ayırdığını söyleyen Aysever şunları kaydetti:

“Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu Tele1’e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ’a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz.”

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Aysever’le yollarını ayırdıklarını yaptığı paylaşımla duyurdu:

“TELE1’de hafta içi her gün 11.00-13.00 sarasında ‘Gündeme Not’ programını yapan Enver Aysever ayrılmış, ay sonu itibarıyla program kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Arkadaşımıza katkıları nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz.”