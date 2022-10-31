Hulusi Akar, Özcan Alper’i hedef alan Burak Haktanır’la bir araya gelecek: Tavrını takdir ettim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ödülünü iktidarın hedef göstermesiyle tutuklanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Financı’ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper’i hedef alan oyuncu Burak Haktanır’la bir araya gelecek.

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Boğaziçi Film Festivali’nde ‘Karanlık Gece’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan senarist ve yönetmen Özcan Alper, ödül gecesi yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidar tarafından hedef gösterilerek tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya destek çıkarak tutuklanmasını eleştirmişti.

O sırada salonda bulunan oyuncu Burak Haktanır da Alper’e ‘O kadın TSK’ya iftira attı. Kaç gündür tüm PKK sayfaları onu destekliyor‘ diyerek bağırmıştı.

AA’nın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alper’in konuşmasını hedef alan Burak Haktanır’la Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) görüşecek.

Akar, Haktanır’ın ‘çıkışının önemli olduğunu’ belirterek ‘tavrını takdir ettiğini’ söyledi. Akar, Haktanır’a ‘gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiğini’ de aktardı:

“Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Alper’i hedef alan Burak Haktanır’a ‘tebrik telefonu’ açmıştı.