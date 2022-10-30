Kadıköy Sineması, artık Boğaziçi Film Festivali’ne ev sahipliği yapmayacak

Kadıköy Sineması, Boğaziçi Film Festivali Komitesi’nin yönetmen Özcan Alper’in ödül gecesindeki konuşmasını ‘kınayan’ açıklamalarının ardından festivale önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapmayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Kadıköy Sineması

Boğaziçi Film Festivali Komitesi, ‘Karanlık Gece’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Özcan Alper’in ödülünü iktidar tarafından hedef gösterilerek tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etmesini ‘kınadı.’

Alper’e karşı başlatılan kampanyaya ‘onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemler’ diyerek açıktan destek veren komite açıklamasında, “Festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sanatçı ve sinema yazarı komitenin açıklamasına tepki gösterirken Kadıköy Sineması da festivale önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapmayacağını duyurdu:

“Boğaziçi Film Festivali’ne önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapmayacağımızı sinema sektörünün tüm paydaşlarına duyururuz.”