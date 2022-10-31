Boğaziçi Film Festivali Koordinatörü festivalle ilişiğini kesti: Açıklamadan çalışanların haberi yoktu

Boğaziçi Film Festivali Koordinatörü Berfin Demirat ve Artistik Direktörü Emrah Kılıç festival komitesinin yönetmen Özcan Alper’in ödül gecesindeki konuşmasını ‘kınayan’ açıklamalarının ardından festivalle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Boğaziçi Film Festivali Komitesi, ‘Karanlık Gece’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Özcan Alper’in ödülünü iktidar tarafından hedef gösterilerek tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etmesini ‘kınayan’ bir açıklama yayımlamıştı.

Alper’e karşı başlatılan kampanyaya ‘onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemler’ diyerek açıktan destek veren komite açıklamasında, “Festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda sanatçı, sinema yazarı ve sanatseverler komitenin açıklamasına tepki gösterirken Kadıköy Sineması ve Sinema Yazarları Derneği de (SİYAD) önümüzdeki yıllarda festivalin bir parçası olmayacaklarını bildirmişlerdi.

Festival koordinatörü Berfin Demirat da bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla festivalle ilişiğini kestiğini bildirdi.

“Festival tarafından yapılan açıklamanın herhangi bir yerinde kendimi konumlandırmam mümkün değil” diyen Demirat, açıklamanın çalışanlarına haber verilmeden yapıldığını söyledi.

Demirat’ın şu paylaşımı yaptı:

“2021 senesinde proje bazlı koordinatör olarak çalışmaya başladığım ve Eylül ayı itibariyle tam zamanlı koordinatör olarak çalıştığım Boğaziçi Film Festivali’yle ilişiğimi kestiğimi bildirmek isterim.

Sanatın, sanatçının ve ifade özgürlüğünün her zaman arkasında olan bir insan olarak festival tarafından yapılan açıklamanın herhangi bir yerinde kendimi konumlandırmam mümkün değil. Yıllardır severek yaptığım mesleğimin bu şekilde lekelenmesi beni derinden üzdü. Bu şartlar altında işimi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütmenin imkanı kalmamıştır.

Festival tarafından çalışanlarına haber verilmeden yapılan bu açıklamadan dolayı zarar görmüş herkesten kendi adıma özür diliyorum. Festivalciliğin özgür ve demokratik bir biçimde yapılabileceği yarınların geleceğine dair inancımı korumaya çalışıyorum.”

Boğaziçi Film Festivali tarafından yapılan açıklamaya dair pic.twitter.com/XZYmGxuw2m — Berfin Demirat (@berfindemirat) October 31, 2022

Festivalin Artistik Direktörü de ayrıldı

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. Festivalde yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca emek verdiğim, gelişmesi için ekip arkadaşlarımla çok çalıştığımız Boğaziçi Film Festivali’ndeki görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Festivalde yaşanan son olayların sorumluluğunu üstleniyor ve bu olayların ortaya çıkardığı atmosferde görevimi daha fazla sürdüremeyeceğimi düşünüyorum. Bana bu yolculukta destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”