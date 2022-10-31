AKP’li Ünal grup başkan vekilliğinden istifa etti!

Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, tepkilerin ardından grup başkan vekilliğinden istifa etti.

Ünal (ortada), bugünkü AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına giderken. (Fotoğraf: AA)

AKP’li Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki konuşmasında “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerini sarf etmiş, ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” diye tepki gelmişti.

Ünal, bugün Twitter hesabından grup başkan vekilliğinden ‘affını talep ettiğini’ söyleyerek şunları dedi: “Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”

Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) October 31, 2022

Bunun üzerine Ünal’ın sözleri tartışılırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘teminat’ vermişti: “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Cumhuriyeti kuranları kötüleyip, vatanı satanları yüceltenlerin, hürriyetin tarihini beğenmeyip, istibdatın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yattığını da, çok iyi biliyoruz” derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bilmez miyiz Asrika’yı, Sadat’ı… Ama Mahir Ünal’a söyleyin; bu sözlerinin fikir babaları, bizi karşılarında görünce içeriye kaçtı” demişti.

‘Eleştiriler kabulümdür’ demişti

AKP’li Ünal en son dün Twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında ‘eleştirileri kabul ettiğini’ söyleyerek ‘ses bayrağı Türkçeyle gurur duyduğunu’ söylemişti.