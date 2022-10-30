‘Eleştiriler kabulümdür’ diyen AKP’li Ünal: Türkçemle gurur duyuyorum

Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, tepkiler sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak ‘eleştirileri kabul ettiğini’ söyleyerek “Yaşasın Cumhuriyetimiz” dedi.

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AKP’li Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki konuşmasında “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerini sarf etmiş, ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” diye tepki gelmişti.

Bunun üzerine Ünal’ın sözleri tartışılırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘teminat’ vermişti: “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Cumhuriyeti kuranları kötüleyip, vatanı satanları yüceltenlerin, hürriyetin tarihini beğenmeyip, istibdatın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yattığını da, çok iyi biliyoruz” derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bilmez miyiz Asrika’yı, Sadat’ı… Ama Mahir Ünal’a söyleyin; bu sözlerinin fikir babaları, bizi karşılarında görünce içeriye kaçtı” demişti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu’na tepki

AKP grup başkan vekili tepkiler sonrası Twitter’dan yazılı bir açıklama yayınlayarak şunları dedi: “Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum.

Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum.

Atatürk vurgusu

Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti ‘donmuş bir göl zannetmekle’ mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyeti ‘Her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir‘ olarak ele almak gerekir.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu; Cumhuriyetimizi tarihin içinden akıp gelen coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur.

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri!”