Bahçeli, AKP’li Ünal’a çattı: Tarifsiz yanlışın pençesinde

Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP’li Mahir Ünal’a ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den tepki geldi: “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler.”

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki konuşmasında “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerini sarf etmiş, buna tepki gelince, “Sözlerim bağlamından koparılıyor. Ben siyasi bir demeç vermek için o açıklamayı yapmış değilim. Bir kitaptan bahsediyoruz, Cemil Meriç’in kitabından” diyerek kendini savunmuştu.

Ünal bu savunmayı yapsa da Bahçeli’nin tepkisinden kaçamadı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri, AKP’li Ünal’ın bu sözlerine şöyle tepki gösterdi: “Cumhuriyet, şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyet’in Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler. Önyargılarının hükmüyle, ideoloji katılıklarla cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı düşünmek gerçekleri çarpıtmaktır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir.”