Mahir Ünal’ın sözlerinin ardından AKP sözcüsünden ‘Cumhuriyet teminatı’

Partisinin grup başkan vekili Mahir Ünal’ın sözleri tartışılırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, herhangi bir bağlam vermeden “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki konuşmasında “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerini sarf etmiş, ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” diye tepki gelmişti.

AKP’li Çelik, konuya isim vermeden Twitter’dan şöyle dahil oldu: “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”