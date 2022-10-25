Bahçeli’nin AKP’li Ünal’a çıkışı, MHP’li vekilin ‘yüreğine su serpti’: Böyle had bildirilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” diyen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, ‘yanlışın pençesinde’ olduğunu söyleyince MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu el yükseltti: “Hadsize had böyle bildirilir.”

Fotoğraf: AA-Twitter

Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP’li Mahir Ünal’a ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” diye tepki gelmişti.

Bu konuşmayı Twitter’dan paylaşan MHP’li Hidayet Vahapoğlu, Ünal’ın ‘hadsiz‘ olduğunu söyleyerek şunları yazdı: “Hadsize had böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık sayın genel başkanım, milletin yüreğine su serptiniz.”