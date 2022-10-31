Ticaret bakanı: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2019’dan bu yana sürekli artan enflasyonun son dönem hariç tutulunca yüzde 8-9 olduğunu söyledi.

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Türkiye’de resmi enflasyon Ocak 2017’den bu yana çift hanenin üzerinde devam ediyor.

Yüksek enflasyonla mücadelede faiz artışları en önemli araç kabul edilir. Ama hükümetin geçen sene başlattığı ‘yeni ekonomi modeli’nde bunun tersini yapılınca, küresel gelişmelerin de etkisiyle resmi enflasyon yüzde 83,4’e kadar fırladı.

Buna karşı herhangi bir tedbir almayan iktidarsa baz etkisiyle düşmesini bekliyor. Ekonomi yönetimiyse yüksek enflasyonun Türkiye’ye has değil dünya genelinde bir sorun olduğunu savunuyor.

Bingöl’ü ziyaret eden Bakan Muş’un gündeminde de enflasyon vardı. Kentteki ziyaretlerinin ardından AKP il başkanlığında partilileriyle bir araya gelen Muş, burada enflasyonun ‘son yılları saymazsak 8-9 civarında’ olduğunu söyledi.

Muş’un açıklamaları şöyle: “Şimdiye kadar bizim arkamızda dimdik bu millet durdu ve biz onlardan beş yılda bir yetki istiyoruz. AK Parti döneminde enflasyon, alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutuldu. Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye’nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke.”