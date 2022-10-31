AA anketi: Enflasyon ekimde yüzde 85’i aşacak, yıl sonu beklentisi yüzde 73

Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artarak yıllık 85,51’e ulaşmasını bekliyor.

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AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Perşembe açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla düzenlendi.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artmıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88’den yüzde 73,12’ye geriledi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 38,12 10,09 11,10 Şubat 38,05 4,14 4,81 Mart 44,78 5,34 5,46 Nisan 57,70 5,96 7,25 Mayıs 61,20 5,49 2,98 Haziran 65,50 4,44 4,95 Temmuz 70,46 3,40 2,37 Ağustos 72,35 2,28 1,46 Eylül 73,88 3,53 3,08 Ekim 73,12 3,54

Tablo: AA

Reuters’ın 12 katılımcıyla düzenlediği ankette de benzer sonuçlar çıkmıştı. Buna göre TÜFE’nin ekimde gıda ve giyim fiyatları kalemleri öncülüğünde TL’deki değer kaybının da etkisiyle aylık yüzde 3,6 artması, yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85,6’ya yükselmesi bekleniyor.