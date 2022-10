Erdoğan: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ‘Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

ANKA’nın haberine göre Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Altılı masa ihracat rakamlarından anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

* Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı.

* Küresel ekonominin aktörleri bizim ekonomi politikalarımızı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı.

* En büyük sorunumuz, geçtiğimiz aralık ayından itibaren yükselişe geçen enflasyonun, insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın neresinde yaşayan bir yakınınız varsa lütfen telefon açıp kendilerine, enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

* Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.