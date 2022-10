Tek haneye doğru: Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB) politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e çekti. Para Politikası Kurulu açıklamasında kasım toplantısında da benzer bir adım atılacağı ve faiz indirim döngüsünün sona erdirileceği bildirildi.

MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Eylülde de benzer gerekçelerle 100 baz puanlık indirim gelmişti.

8 Ekim’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri faiz indiriminin yıl sonuna kadar süreceği olarak algılanmıştı.

Bugünkü toplantıdaysa MB’den 150 baz puanlık indirim geldi. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada son iki aydakiler gibi yılın ikinci yarısında büyümedeki yavaşlamaya işaret edildi.

‘Takip eden toplantıda da benzer bir adım atılacak’

Açıklama şunlar yer aldı: ”Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.”

20 Ekim 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan indirildi. pic.twitter.com/JBZXTXxwlL — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 20, 2022

Mayıstaki PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada yer alan ”Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir” ifadesi bu ay da kendine yer buldu.

Enflasyon faiz makası rekor seviyede

Kararla birlikte enflasyonla faiz arasındaki makas 72,95 puanla rekor seviyeye çıktı. MB’nin aksine diğer ülkelerin merkez bankaları enflasyonu durdurabilmek için sıkılaşma politikalarına giderek faiz artırıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.