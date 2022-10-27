‘Yeni model’de söylenenin tersi oldu: Dış ticaret açığında yüzde 268 artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre eylülde, dış ticaret açığı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye’de aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu. Ama eylül verilerine bakıldığında dış ticaret açığının uçtuğu ve ithalatın ihracata göre çok daha fazla arttığı görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2021’de yüzde 88,8’ken, Eylül 2022’de yüzde 70,2’ye geriledi.

Dokuz aylık dönemde yüzde 156,3 arttı

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 156,3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 83,2’yken, 2022’nin aynı döneminde yüzde 69,4’e geriledi.

İhracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı

İhracat eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar oldu.

İhracat bu yıl ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar oldu.