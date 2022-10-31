Kılıçdaroğlu’ndan ‘metamfetamin’ videosu: Sarayın düzeni bu salgını besliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’yla birlikte yayınladığı videoda Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekti: “Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş.”

Görsel: Twitter

CHP lideri, Twitter hesabından yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ‘uyuşturucu satıcılarının bacaklarının kırılması’ talimatını hatırlatarak şunları dedi: “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.”

‘Çok kirli bir oyuna girdiler‘

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi: “Sevgili halkım bugün size Hacer Foggo’yla birlikte seslenmek istiyoruz. Hacer hanım, hayatını mahallelere, yoksullara, çeperlere adamış biri. Kendisinden bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerindeki yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim. Sevgili halkım, ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz. Bir yanda çocukları, diğer yanda hayatın türlü zorlukları.”

“Peki bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir” diye soran CHP lideri, şöyle devam etti: “Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar ama mevzu sokakta değil ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu, çok daha büyük ve derin bir yerde. Sebebini detaylı olarak açıklayayım: Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beyt-ül mal’e (devlet hazinesi) el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler.”

‘Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar‘

Kılıçdaroğlu, bahsettiği ‘oyun’u şöyle açıkladı: “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım’ dediler. Bu kirli parayı, milyar dolarları, uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye’ye davet edersen, her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye’ye gelir. Sonuç: Dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul’a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul’u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler.

‘Çok önemli bir savaş’

Bu yüzde özellikle ‘çaresiz ve arayış içindeki’ çocukların ‘tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi olduğunu’ söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Kaynağı belirsiz kara para, kirli para sokaklara uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye’nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor ama ben mete (metamfetamin) odaklanmak istiyorum.”

Metamfetaminin sokaklarda ‘çok hızlı yayıldığını, sıvı olarak Türkiye’ye getirilip İstanbul’daki laboratuvarlarda kristale çevrildiğini’ söyleyen CHP lideri, şunları anlattı: “Dünyada uyuşturucuyla mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var: Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma özelliği çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de metle savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş.”

‘Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur‘

“Gelelim ‘Okul önünde yakaladağınız uyuşturucu satıcılarının bacağını kırın’ diyen fotoroman Süleyman’a” diyerek Soylu’yu kast eden Kılıçdaroğlu, “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

‘Yüzde 45,3 oranında evlerde kullanılıyor‘

CHP lideri daha sonra ‘çocuğu met kullanan bir ailenin yaşadığı dramdan söz etmesi için’ sözü Foggo’ya bıraktı.

Foggo, şunları dedi: “Neredeyse bütün sokaklarda, mahallelerde -özellikle yoksul mahallelerde- met inanılmaz derecede çok yaygın. Hatta ‘Metin Amca’ da diyorlar. 11-12 yaşa kadar inmiş… Ziyaret ettiğim aileler sürekli çocuklarının peşindeler. Okul önlerinde, hastane kapılarında… Öyle bir şey ki, yüzde 45,3 oranında bu uyuşturucu evlerde kullanılıyor.

Anne babaların kaygısı ‘Yeter ki evde olsun, sokakta düşüp ölmesin’ diye çocuklarını evlere kitleyen hatta zincirle bağlayan bir sürü anne ve babayla konuştum. Çocuğu uyuşturucudan ölen bir anne babayla konuştum… Yaz kış çocuklarının peşine düşmüşler. Met kullandığını çok geç anlamışlar. Sürekli halüsinasyonlar görüyor çocuk… Hastaneye götürüyorlar, ilaç alıyorlar ama bir türlü yataklı bir tedavi göremiyor. Sürekli sokakta onun peşindeler ve en sonunda çocuk halüsinasyon gördüğünü düşünerek kendisini bir tırın altına atıyor ve vefat ediyor. Anlatamayacağım çok dramatik hikayeler, aile katliamları var. Özellikle çocuklar tehdit altında.”

Kılıçdaroğlu videoyu şu sözlerle noktaladı: “Bütün vatandaşlara, annelere babalara sözüm var: Türkiye’yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkartacağız. Eğer Türkiye’ye para gelecekse temiz para gelecek. Yine sözüm var: Gençlerimizi onların elinden çekip kurtaracağız.”