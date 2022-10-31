SPK’da görevden almalar Kılıçdaroğlu’na yetmedi: Milletten ne çalındığı belirlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki (SPK) görevden almaların yetmeyeceğini belirterek ”Manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, yatırım tavsiyelerini çeşitli tarihlerde sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den sonra kısa sürede yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti.

Manipülasyon iddiaları sonrası İstanbul merkezli dört ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklandı.

Ancak borsanın değer kaybetmesiyle ilgili Nebati sessiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa son iki aydır borsayı takipte olduğu belirttiği açıklamalarında ”Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” vurgusunu yapıyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alındı. Ünal’ın yerine Enver Usca, Akay’ın yerineyse Bülent Murat Hahoğlu getirildi.

SPK’da görevden almaların yetmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, daha önceki ‘sistematik risk’ paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi: ”Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem”.