Erdoğan, ‘anayasa’ niyetini tekrarladı, yine LGBTİ+’ları hedef aldı

Müftülerle toplantında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, LGBTİ+ bireyleri hedef alarak yeniden Anayasa’da değişiklik çağrısı yaparken, Diyanet’in dört-altı yaş grubu çocuklar için açtığı Kuran kurslarını savundu.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra Erdoğan, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmiş; Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışını ‘bir pas’ olarak değerlendirerek LGBTİ+ bireyleri hedef almıştı: “Aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız.”

Bugünkü konuşmasında da benzer açıklamalara yer veren Erdoğan özetle şunları kaydetti:

*İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen, manevi alanda zemin ve irtifa kaybediyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Maddi refahta ilk sıralarda yer alan Batılı ülkelerin uyuşturucu, alkolün, kadına şiddetin en yaygın olduğu ülkeler arasındadır. Bu ülkeler uyuşturucu meselesini çözemedikleri için serbest bırakma yoluna gitmiştir. Aynı durum içkiler için de geçerli. Kadına yönelik şiddet ve çocuklara karşı suçlar sicilin en kötü olduğu başlıklardır. Aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin oyuncağı haline dönüşmektir.

*Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler özendirilmektedir. Hayret eşiğimizi yukarı taşıyan skandal materyalist zihniyetin açtığı yaraları gösteriyor. Şayet, şimdiden harekete geçip önlem almazsak ileride daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

*Anayasa değişikliği teklifimizi bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.

*Bu sapkın kişiler, Meksika’da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de bu çalışmaları yürütenler var. Bizler sonuna kadar dimdik duracağız, bu Müslüman topluluğu yedirmeyeceğiz. TBMM’deki akıl, vicdan, feraset sahibi milletvekillerimizin desteğiyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.

Çocuk kuran kurslarına övgü

*Diyanet’in özellikle dört-altı yaş Kuran kurslarının çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla erken yaşlarda tanışması bakımından çok ama çok değerli buluyorum.

*Kimi hadsizler, kimi kendini bilmezler ‘Ortaçağ zihniyeti’ diyerek güya aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına adeta gözü gibi bakıyor, bunu böyle bilesiniz. Biz bu hadsizlere bakmayacağız. Tam aksine dört-altı yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek suretiyle tarihe nazar edeceğiz.