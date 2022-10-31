AKP’li Birinci, 29 Ekim konuşması gündem olan TRT spikeri için ‘gereğini yapmış’

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, TRT Spikeri Deniz Demir‘in Cumhuriyet Bayramı sözleri nedeniyle görevden alınması hakkında “Gereği yapıldı” dedi.

Fotoğraf: AKP

TRT canlı yayınında haberleri sunan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak “Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz” demişti.

Daha sonra iktidara yakın Yeni Akit, Demir’in görevden alındığını iddia etmişti. Akit’in haberinde “Deniz Demir’in akış dışındaki ifadeleri TRT yönetimini de rahatsız ettiği öğrenildi. Demir’in ekranlardan çekildiği belirtiliyor” ifadeleri yer almıştı.

Demir’in Atatürk’ü anmasını ‘aşırı’ bulduğunu belirten AKP MKYK üyesi Birinci, ‘gereğinin’ yapıldığını söyledi.

Twitter hesabındaki paylaşımda Birinci şunları söyledi: “Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT’deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz.”

Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu’nun “Yalnız bu TRT’de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT’nin kaymağını yiyor” ifadesineyse “Gereği yapıldı” karşılığını verdi: “Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür ‘kamikaze’ dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı… Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir.”

Yapılan haberlere yanıt veren Birinci, ”‘Ümmet’ İslam terminolojisine göre, Müslümanların tamamını niteler. Ümmet ile millet arasında bir tenakuz yoktur. Burada tenakuz varmış gibi, toplumsal barışı ve mütedeyyinleri, cep telefonundan okumak suretiyle hedef alanlara iş disiplini noktasında gereği yapılır. Ümmetin içinde olmak, bir millete mensup olmaya, o milletin büyüklüğü ile övünmeye, o millete hizmet etmeye engel değil ki… Ümmet ile millet mefhumları arasında bir çelişki yok” dedi.