Avro bölgesinde enflasyon yüzde 10,7’yle 25 yılın zirvesinde

Avro bölgesinde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7’ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), avro bölgesinin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7’ye yükseldi.

Ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9’la enerjide oldu. Enerjiyi, yüzde 13,1’la gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6’yla enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4’le hizmetler izledi.

Enflasyon, ekimde Estonya’da yüzde 22,4, Litvanya’da yüzde 22, Letonya’da yüzde 21,8, Hollanda’da yüzde 16,8, Slovakya’da yüzde 14,5, Belçika’da yüzde 13,1, İtalya’da yüzde 12,8, Almanya’da yüzde 11,6, Avusturya’da yüzde 11,5, Portekiz’de yüzde 10,6, Slovenya’da yüzde 10,3, Yunanistan’da yüzde 9,8, İrlanda’da yüzde 9,6, Lüksemburg’da yüzde 8,8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 8,6, Finlandiya’da yüzde 8,3, Malta’da yüzde 7,5, İspanya’da yüzde 7,3 ve Fransa’da yüzde 7,1 oldu.

Böylece, avro bölgesinde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentileri yüzde 10,2 seviyesindeydi.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde ikilik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.