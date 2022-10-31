‘Kur korumalı’ için cebimizden çıkanlar yetmedi, Nebati yeni adımlara hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için çalıştıklarını ve bu kapsamda atacakları yeni adımların kur korumalı mevduat gibi ‘finansal istikrara katkı sağlayacağını’ söyledi.

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Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına KKM sistemini devreye almıştı. Geçen yaklaşık bir yılın ardından dolar/TL 18,6 seviyesinde. KKM’nin bütçeye yüküyse Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül itibariyle 85 milyar TL’ye kadar çıktı. Bu sürede TL dolar karşısında yüzde 38 değer kaybetti, enflasyonsa yüzde 20’lerden yüzde 80’lere kadar fırladı.

Turkuaz Grup A Para tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Nebati, atacakları yeni adımlardan bahsetti.

Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan konular şöyle:

* Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde beraberce çalışıyoruz. Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da kur korumalı mevduat gibi finansal istikrara katkı sağlayacak.

* Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

* Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY’un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz.

* Ekonomimizin daha fazla katma değerli üretim potansiyeline ulaşabilmesi amacıyla Türkiye Ekonomi Modelimizin sac ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, reel sektörün finansmana kesintisiz erişimini sağlarken kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz.

* 21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6,9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yaklaşık yüzde 83’lük kısmının reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanıyor olması oldukça önemli.

* KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz.

* Hazine olarak yeşil tahvil ihracı için gerekli mevzuatsal hazırlıkları tamamladık.