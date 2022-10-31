Meğer herkes Togg’u bekliyormuş: Vatandaş elinde ne varsa satışa çıkardı!

BİLAL ÇELİK

Muhalefetin ‘seçim propagandası’ olarak yorumladığı Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (Togg) ilk fabrikası Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı. Gösterişli tören yeterince ses getirmemiş olacak ki, farklı platformlarda ‘çalışmalar’ devam ediyor.

Alım-satım sitesi sahibinden.com’da verilen yüzlerce ilanda ‘Togg alacağım için satıyorum’ benzeri notlar düşüldü. İlan açanlar arasında ev, araba, arsa satan da var, traktör, zeytinlik, mezelik reyon da…

Fotoğraf: Diken/AA-Sahibinden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell, son aşamaya gelmiş, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de Togg Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlenmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin önümüzdeki yıl martta yollarda olacağını söylemişti. Erdoğan, aracın fiyatının ön siparişlerin çıkacağı şubatta belli olacağını söyleyerek “Babayiğitlerle beraber karar vereceğiz” demişti. Kamu ve özel banka yöneticilerini, ‘arabanın rahat satın alınması’ için ‘ellerini taşın altına koymaya’ çağırmıştı.

AKP’nin seçim bildirgesi açıklandıktan bir gün sonra banttan indirilen Togg’un beklenen ilgiyi görüp görmediği tartışılırken, araç, arsa, ev gibi taşınır/taşınmazların alınıp satıldığı sahibinden.com sitesinde organize şekilde ilanlar veriliyor.

Sitede kimi hesaplar araba, ev, arsanın yanı sıra zeytinlik veya traktör satış ilanı vererek, başlığına ‘Togg alacağım için satıyorum’ benzeri notlar düşüyor. Sayfa yenilendikçe de ilan sayısı artıyor.

Görsel: Sahibinden

Öyle ki bu haberin giriş bölümü yazıldıktan sonra kısa bir sürede ilan sayısı 273’ten 400’ün üstüne yükseldi.

Sitede Togg için her kategoride ilan verildi. Seçilen kategorilerse emlak ve vasıta gibi en çok aranan alanlar hakkında.